Napoli, al Vomero è polemica per l’invasione di tavoli, sedie e gazebo (Di domenica 12 gennaio 2020) “Ormai al Vomero, al pari di altre zone della città, i pubblici esercizi la fanno da padrone occupando i marciapiedi con tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo e fioriere, rendendo oltremodo difficoltoso il transito dei pedoni, già reso arduo dalla presenza di buche e avvallamenti ma anche dalla pessima abitudine, anch’essa alimentata dalla carenza dei necessari controlli, di parcheggiarvi i motocicli – afferma Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari -. Questo discorso riguarda segnatamente le principali strade e piazze del quartiere, come via Scarlatti, via Luca Giordano, piazza Vanvitelli, piazza Fanzago e piazza degli Artisti”. “Sovente si è posta la domanda, rimasta senza risposta – precisa Capodanno –, per conoscere le ragioni per le quali le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, che dovrebbero essere rilasciate per periodi ... Leggi la notizia su ildenaro

