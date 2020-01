LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 7-5 6-1, primo punto agli spagnoli (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHIUDE CON L’ACE!!! FINISCE QUI!! 40-30 Out il rovescio del serbo e match point Bautista! 30-30 Errore gratuito di Bautista. 30-15 Smorzata vincente dello spagnolo su cui uno stremato Lajovic non può arrivare. 15-15 Tiene bene lo scambio il serbo, il primo a sbagliare è Bautista col rovescio a rete. 15-0 Scappa via il dritto a Lajovic. 1-5 Break Bautista!! Quarto consecutivo per lo spagnolo che serve per il match. 30-40 Fantastico col rovescio lo spagnolo! Lajovic ci arriva in qualche modo ma non può nulla sul dritto a incrociare seguente. 30-30 Rallenta Bautista e Lajovic punisce col dritto lungolinea. 15-30 Prima vincente di Lajovic. 0-30 Torna a martellare Bautista, spingendo il serbo a fondo campo e costringendo all’errore di rovescio. 0-15 CHE punto! Lajovic salva due volte un punto già scritto, poi Bautista miracolosamente ... Leggi la notizia su oasport

