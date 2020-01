Libia, già rotto il cessate il fuoco di Haftar: accuse di nuovi attacchi a Tripoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Il generale Khalifa Haftar ha dichiarato il cessate il fuoco, scattato a mezzanotte di sabato, nella Libia occidentale. I numerosi sforzi compiuti dalla comunità internazionale per evitare un’escalation in Libia, dove è sempre più esteso il coinvolgimento di forze straniere, ha dato vita a un’importante seppur fragile tregua. Il Consiglio Presidenziale del Governo di Accordo Nazionale, secondo The Libya Observer, riporta infatti di attacchi in alcune zone intorno a Tripoli. Libia: Haftar dichiara il cessate il fuoco. Soddisfazione di Conte Il generale Haftar ha raccolto le richieste di Turchia e Russia, respinte fino a giovedì scorso, di un cessate il fuoco per disinnescare un conflitto sempre più preoccupante. La tregua è necessaria alla preparazione della Conferenza di Berlino, concordata dopo molte posticipazioni da Vladimir Putin e Angela Merkel, per la costruzione di un ... Leggi la notizia su thesocialpost

agorarai : 'Forze multinazionali sotto egida delle Nazioni Unite in Libia sarebbe una risposta che doveva essere già data da q… - fefewoelk : RT @mastrobradipo: conferenza stampa tra #merkel e #trump è già slittata quasi di un'ora. sul tavolo del faccia a faccia tra i due - previs… - JensWoelk : RT @mastrobradipo: conferenza stampa tra #merkel e #trump è già slittata quasi di un'ora. sul tavolo del faccia a faccia tra i due - previs… -