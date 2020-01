Iran, proteste per l’aereo abbattuto: polizia spara sui manifestanti. Trump: “No a nuovo massacro” (Di domenica 12 gennaio 2020) La polizia Iraniana avrebbe usato manganelli e esploso proiettili di vernice contro i dimostranti a Teheran e in altre città dove è in corso la protesta dopo che le autorità locali hanno ammesso di aver abbattuto per errore l'aereo della Ukraine International Airlines, causando la morte dei suoi 176 passeggeri. Trump: "Non può esserci un altro massacro di manifestanti pacifici, né un'altra chiusura di Internet. Il mondo sta guardando". Leggi la notizia su fanpage

