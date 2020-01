Il mondo sulle spalle: stasera su Rai1 il film con Beppe Fiorello (Di domenica 12 gennaio 2020) Va in onda stasera su Rai1 alle 21:25 Il mondo sulle spalle, il film TV diretto da Nicola Campiotti con Beppe Fiorello nella parte di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Torna stasera su Rai1, alle 21:25, Il mondo sulle spalle, TV movie diretto da Nicola Campiotti, con Beppe Fiorello nei panni di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ispirato alla storia vera di Enzo Muscia, Il mondo sulle spalle è il racconto di un eroe di ogni giorno. Di un uomo che, come tutti, sa di dover combattere una battaglia quotidiana per difendere le cose che gli stanno a cuore - il lavoro, la famiglia, il futuro - senza perdere mai la speranza e la fiducia nel domani. A dare anima e volto al protagonista Beppe Fiorello con ... Leggi la notizia su movieplayer

