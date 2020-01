Frequenta 4 uomini contemporaneamente e poi rimane incinta, decidono di vivere tutti insieme (Di domenica 12 gennaio 2020) Una donna ha una vita e una storia decisamente singolare. La donna che si chiama Tory Frequenta con regolarità 4 uomini , alcuni anche fin dai tempi della scuola, dunque, da tantissimo tempo . La Frequentazione di uno non escludeva quella con gli altri e non ha mai nascosto a nessuno di loro l’esistenza degli altri. La fortuna di Tory è che mai nessuno ha mostrato gelosia e le ha dato un aut aut e così la donna felice e serena ha continuato queste relazioni. Ma poi Toy si è accorta di aspettare un bambino e la notizia non ha spaventato né lei né i suoi 4 fidanzati. Inoltre, la donna è convinta di sapere con certezza chi sia il padre da calcoli che ritiene di poter fare con estrema sicurezza. Quando ha detto ai suoi 4 fidanzati che era in attesa, nello stesso tempo ha prospettato loro di vivere tutti insieme e i 4 uomini hanno accattato di buon grado e, a detta della ... Leggi la notizia su baritalianews

