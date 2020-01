C’è posta per te, Maria De Filippi batte Alberto Angela e fa un nuovo record. Ospiti in studio Jhonny Deep, Luca Argentero e Cristina Marino (Di domenica 12 gennaio 2020) Un nuovo record di ascolti per Maria De Filippi, il ritorno in onda di C’è posta per te ha ottenuto numeri per molti aspetti sorprendenti: la prima puntata è stata vista da 5.930.000 telespettatori con il 30,2% di share. Un risultato sempre più lontano dagli standard dalla tv generlista, il people show di Canale 5 ha battuto nettamente Meraviglie di Alberto Angela che ha ottenuto 3.831.000 spettatori con il 17,6% di share, sette giorni fa su Rai1, con Canale 5 in vacanza, si erano sintonizzati 4.649.000 con il 23%. Che C’è posta per te sia il miglior programma di Maria De Filppi è opinione abbastanza diffusa, il punto è che, allargando il discorso televisivo, lo si potrebbe definire il Censis della tv, il vero romanzo popolare del piccolo schermo. La padrona di casa non conduce ma fa l’analista, quasi si segna l’incontro tra In Treatment e Dickens, stilemi pop e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

