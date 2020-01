C’è posta per te, Johnny Depp fa emozionare tutti. Poi la promessa di Rosa ai suoi figli (Di domenica 12 gennaio 2020) Jack Sparrow ieri sera era tra noi: Johnny Depp, il protagonista della saga de “I Pirati dei Caraibi”, ha data la sua benedizione alla nuova stagione di “C’è posta per Te”, che parte col botto, c’è da dirlo. Questa volta però Depp era senza l’interprete Olga Fernando. L’attore americano era il regalo per Emanuele e Rosalba, i figli di Rosa che ha chiamato Maria De Filippi per iniziare una nuova vita. La donna ha perso il marito a soli 47 anni a causa di un incidente sul lavoro. La morte dell’amato consorte l’ha devastata talmente tanto da rifiutarsi di andare ai funerali e chiudersi nel suo dolore senza pensare che se lei non aveva più al suo fianco l’uomo della sua vita, i figli erano rimasti orfani del padre. Rosa ha chiesto l’aiuto del people show di Maria De Filippi per chiedere perdono e ricominciare: “Ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

