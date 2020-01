Calciomercato Milan, sfuma Todibo: pronta la firma con lo Schalke 04 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Milan dice addio all’obiettivo di Calciomercato Todibo: il difensore è in Germania, quasi fatta per il passaggio allo Schalke 04 Todibo ha preferito Gelsenkirchen a Milano. Il sogno di Calciomercato del Milan ha preferito trasferirsi con la formula del prestito secco fino a fine stagione per restare legato al Barcellona. Come fa sapere Bild Sport, il difensore francese è già atterrato a Düsseldorf, in Germania: si attende soltanto l’ufficialità per il suo trasferimento allo Schalke 04. La firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

MarcoBovicelli : #Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini d… - DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, arriva #Begovic: i dettagli - DiMarzio : #Milan, visite mediche per #Kjaer: le immagini?? -