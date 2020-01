Barcellona, Xavi al posto di Valverde: l’ex blaugrana decide oggi (Di domenica 12 gennaio 2020) Barcellona, la dirigenza catalana è in pressing su Xavi Hernandez come primo sostituto sulla panchina al posto di Valverde Si lavora, e neanche in modo troppo velato, in casa Barcellona per portare l’ex blaugrana Xavi di nuovo a casa, questa volta da allenatore. Il Ceo Oscar Grau e il ds Abidal si trovano infatti a Doha e non andranno via finché non avranno ricevuto una risposta che sia essa positiva o negativa. Come riporta la Gazzetta dello Sport la dirigenza del Barcellona si è recata dapprima in Qatar per far visita all’infortunato Dembele. Con la “scusa” hanno passato molto tempo con l’ex centrocampista che ora dovrà dare il suo benestare o meno per diventare il nuovo tecnico al posto di Valverde. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

