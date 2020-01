Avellino, Capuano: “Entusiasta della mia squadra. Parisi somiglia ad Evra” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Al termine del pareggio con la Vibonese, Ezio Capuano, tecnico dell’Avellino ha analizzato la gara: “Ho visto un grandissimo Avellino – spiega – E’ una risposta a chi dice che buttiamo palla avanti e via. Abbiamo preso due legni, il quinto durante uno 0-0. Ci sono tanti episodi, ma che non voglio dire altrimenti mi deferiscono. C’è un grande rammarico per il gol mancato da Micovschi“. “Va avanti, pedalando senza badare ad altre situazioni – continua – Purtroppo chi ne paga le conseguenze sono tifosi ed io. Basti pensare che oggi avevamo Bertolo che non è potuto essere in campo. Spero che la situazione venga sistemata quanta prima”. “Oggi Parisi mi sembrava Evra – continua – E’ un giocatore importante, a tratti un marziano. Parisi ha fatto grandi ... Leggi la notizia su anteprima24

