Andrea Denver nega il flirt con Elisa De Panicis, lei sbotta: “Ci siamo frequentati” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore il rapporto tra Elisa De Panicis e Andrea Denver, entrambi concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Quando si sono incontrati nella casa i due si sono scambiati un affettuso e caloroso abbraccio, era evidente che si conoscessero già. Il conduttore ha chiesto loro se ci fosse stato qualcosa in passato, Denver ha subito risposto che sono solo amici, Elisa gli ha dato dello stron*o, facendo insospettire tutti sul loro reale rapporto. Elisa De Panicis c’è rimasta davvero male quando Andrea ha omesso che sono stati insieme, nella casa si è lasciata andare ad un lungo sfogo mentre parlava con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro. Visibilmente arrabbiata ha detto: “Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis. Io non accetto perché a San Valentino che ci ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

GrandeFratello : Andrea Denver sta per vivere le emozioni che solo il #GFVIP sa regalare... prontissimo ad entrare nella Casa! Andrà… - ElisaDiGiacomo : GF Vip 4, Elisa De Panicis parla di Andrea Denver: 'Ci siamo solo frequentati' - diwowdi1 : @BITCHYXit Andrea Denver che gira in mutande di pacco per casa è indescrivibile!!! ???????? -