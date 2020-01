Zingaretti: "Vinciamo in Emilia Romagna e poi sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito" (Di sabato 11 gennaio 2020) “Vinciamo in Emilia-Romagna”, dove “il Pd sta facendo la campagna elettorale per Bonaccini in splendida solitudine” senza l’appoggio di Iv e M5s, “e poi cambio tutto: sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un colloquio con Repubblica in cui spiega: “In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita. E noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla”.“Non penso a un nuovo partito, ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese”, afferma Zingaretti. “La nuova legge elettorale ci indica una sfida: dobbiamo costruire il soggetto politico dell’alternativa, convocando un congresso con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura. Dobbiamo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Zingaretti: 'Vinciamo in Emilia Romagna e poi sciolgo il Pd e lancio il nuovo partito' - fisco24_info : Pd, Zingaretti: «Vinciamo in Emilia-Romagna e lancio un partito nuovo»: Il segretario del Partito democratico: «La… - Notiziedi_it : ZINGARETTI “VINCIAMO IN EMILIA ROMAGNA E POI IL PD CAMBIA” -