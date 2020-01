Ultimatum della regina: il futuro di Harry e Meghan si decide in 72 ore - (Di sabato 11 gennaio 2020) Novella Toloni La sovrana vuole accelerare i tempi dell'accordo sull'uscita di scena dei duchi di Sussex. Ad affrettare le cose ci sarebbe l'imminente partenza di Harry che, secondo fonti vicine al palazzo, non farà più ritorno nel Regno Unito Le settimane si sono trasformate in giorni e i giorni si sono trasformati in ore. Secondo i tabloid inglesi la regina Elisabetta II avrebbe chiesto al suo staff di trovare una soluzione per il principe Harry e Meghan Markle entro 72 ore. A metter fretta a sua Maestà sarebbe stato il nipote, che avrebbe già le valigie pronte per raggiungere la moglie e il figlio Archie in Canada. Secondo fonti vicine al palazzo e riportate dalla corrispondente reale Rebecca English: "Harry si unirà a Meghan in Canada, probabilmente già nel prossimo fine settimana. E le fonti dicono che il più grande indizio che non torneranno mai più dalla loro casa per ... Leggi la notizia su ilgiornale

