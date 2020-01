Tutte le fotocamere dei Samsung Galaxy S20: immagini quasi ufficiali (Di sabato 11 gennaio 2020) Al fatidico giorno della presentazione dei Samsung Galaxy S20 manca esattamente un mese. I top di gamma con la nuova nomenclatura in luogo di quella sequenziale Samsung Galaxy S11 vedranno la luce proprio il prossimo 11 febbraio e in data odierna un informatore più che autorevole come Ishan Agarwal ha condiviso le immagini del retro delle prossime ammiraglie, in quella che dovrebbe essere la loro versione definitiva. L'ufficialità, in questi casi, non esiste ma quanto proposto nel tweet in chiusura articolo dovrebbe essere più che vicino alla realtà. Il giovane informatore su menzionato, protagonista di importanti leak nel settore mobile negli ultimi tempi, ha detto la sua (in particolare) sulle fotocamere che popoleranno i futuri Samsung Galaxy S20. Il numero di sensori sarà variabile da 4 a 5, sulla base della tipologia di modelli messi sul mercato. Al posto del Samsung Galaxy ... Leggi la notizia su optimaitalia

wordweb81 : Tutte le fotocamere dei Samsung Galaxy S20: immagini quasi ufficiali - OptiMagazine : Tutte le fotocamere dei #SamsungGalaxyS20: immagini quasi ufficiali - farfallaxbianc4 : RT @RussFlavia: Raga potete aggiungere tutte le fotocamere che volete ma cristo se non arriva a fotografare le stelle come lo Huawei non lo… -