Traffico Roma del 11-01-2020 ore 15:30 (Di sabato 11 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale Ciò nonostante non mancano segnalazioni di incidenti Iniziamo da Roma nord Ci sono code sulla via Cassia partire dal raccordo Siena via di Grottarossa verso il centro ma anche da Tomba di Nerone sul raccordo in uscita dalla nel quartiere Trieste il Traffico è rallentato per incidente sulla Salaria altezza via Taro in prossimità di Villa Ada al Gianicolense code per incidente su via della altezza via valderetti all’ostiense incolonnamenti su via del Porto Fluviale di nuovo a causa di un incidente avvenuto sulla via Ostiense Traffico rallentato anche sul lungomare di Ostia lungomare Toscanelli all’altezza di largo delle sirene il motivo Sempre un incidente per aggiornamenti su Traffico e trasporto ... Leggi la notizia su romadailynews

