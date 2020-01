Terremoto a Puerto Rico | forte scossa di magnitudo 6 0

Terremoto - forte scossa a Puerto Rico : Una scossa di Terremoto di 6.6 è stata registrata a Puerto Rico . Lo riporta l’USGS. Secondo quanto riporta Cbs News, il Terremoto avrebbe causato danni e panico tra gli abitanti di Puerto Rico . Strong earthquake jolts Puerto Rico , causing damage and “state of panic” https://t.co/HLdlZwnuHn pic.twitter.com/DxhMLolo6I— CBS News (@CBSNews) January 7, 2020 #BREAKING 6.6 magnitude earthquake hits off Puerto Rico : USGS ...

Terremoto di magnitudo 5.7 al largo delle coste di Puerto Rico : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 5.7 della scala Richter ha colpito la costa di Puerto Rico nella mattina del 6 gennaio 2020. Secondo le informazioni del Servizio geologico degli Stati Uniti, il sisma avrebbe colpito in particolare il sud dell’isola. L’epicentro sarebbe a una profondità di 10 chilometri. Per il momento non ci sarebbe nessuna allerta tsumani ma potrebbero esserci danni agli edifici la cui entità è in fase di ...