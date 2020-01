Tennis, Novak Djokovic non parteciperà al torneo di Adelaide 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) La notizia è ufficiale: Novak Djokovic non parteciperà al torneo ATP 250 di Adelaide, in programma la prossima settimana sul cemento australiano. La comunicazione è stata data dagli organizzatori del torneo, che ne hanno annunciato il forfait senza specificare i motivi di questa decisione. Queste le parole del direttore della manifestazione Alistair McDonald, che con un po’ di amarezza ha reso pubblica la notizia: “Sappiamo quanto Novak sia deluso di non poter giocare ad Adelaide quest’anno e speriamo di dargli il benvenuto l’anno prossimo. Comprendiamo la sua decisione e gli auguriamo il meglio per il resto della ATP Cup e per l’imminente Australian Open”. Presumibilmente, la scelta del serbo, numero 2 della classifica mondiale, deriva dalla volontà di ricaricare le batterie dopo una lunga ed estenuante ATP Cup, con l’obiettivo di essere al meglio durante il primo Slam ... Leggi la notizia su oasport

