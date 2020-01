Taranto, i genitori tarantini protestano dinanzi al tribunale (Di sabato 11 gennaio 2020) Emanuela Carucci Sono contrari alla decisione del gup di non spegnere l'altoforno 2: "Abbiamo la sensazione che la giustizia, anche questa volta, abbia trovato le porte chiuse all’ingresso del territorio tarantino" Non è andata giù all'associazione "genitori tarantini" la decisione del tribunale del riesame di Taranto che, con un'ordinanza, ha accolto l'istanza di proroga richiesta dai commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria (Corrado Carruba, Piero Gnudi ed Enrico Laghi) per la facoltà d'uso dell'Afo2 dello stabilimento siderurgico. La sentenza del gup "ci lascia assolutamente sconcertati perché privilegia in modo ingiusto ed illogico gli interessi economici di Ilva e dell’attuale gestore ArcelorMittal" dichiarano in una nota inviata agli organi di stampa i genitori tarantini. Il punto su cui i cittadini si battono è sempre lo stesso: salute e ... Leggi la notizia su ilgiornale

