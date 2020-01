Roma Juventus: quali sono le insidie per Sarri (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma-Juventus è un match cruciale per Sarri. Vedremo a che punto è il pressing dei bianconeri contro chi imposta bene Finora il pressing della Juventus è stato discontinuo. Sarri vuole costruire una squadra che aggredisca (e riaggredisca) in avanti, ma ciò è successo solo a tratti, sia per ragioni tattiche che di caratteristiche dei giocatori. Contro il Cagliari, si è vista una delle migliori Juve della stagione sotto questo aspetto. Il match con la Roma sarà molto interessante nel valutare a che punto è il pressing dei bianconeri. I giallorossi sono una squadra di possesso con un’uscita estremamente pulita, il portatore ha costantemente soluzioni di passaggio. Contro le piccole, la Juve di solito difende bene in avanti, c’è da fare lo step anche contro avversari di livello, senza farsi trovare lunghi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

