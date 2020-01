Riccardo Signoretti contro Alfonso Signorini “Ha trasformato il Grande Fratello Vip in C’è Posta per te” (Di sabato 11 gennaio 2020) Riccardo Signoretti accusa il collega Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, di averlo fatto diventare simile al programma della De Filippi Il Grande Fratello Vip è iniziato e ovviamente non potevano mancare le critiche, nonostante gli alti ascolti riscossi sin dalla prima puntata. Ad avanzare le critiche è nientemeno che Riccardo Signoretti, collega di Alfonso Signorini, e giornalista come lui oltre che direttore di un giornale. Signoretti, infatti, è direttore di Nuovo, ed è stato proprio lui a chiedere ai fan se intendevano votare per il Grande Fratello Vip oppure per il Cantante Mascherato. Pare che però anche Signoretti abbia scelto di votare per il GF Vip, anche se poi non ha perso tempo ad attaccare Signorini. Tornato in onda dopo due giorni dal debutto di mercoledì, Il reality di Canale5 ha dovuto tenere testa al nuovo show di Milly Carlucci. Ed è per questo ... Leggi la notizia su kontrokultura

