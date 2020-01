Oman | Muore Qaboos bin Said al-Said | uno degli ultimi Sultani

Rosa Bazzi lascia Olindo ROmano/ Innamorata di un detenuto : lui muore in un incidente : Rosa Bazzi ha dimenticato Olindo per un altro uomo? La donna all'ergastolo per la strage di Erba si sarebbe Innamorata di un detenuto, morto in incidente.

ROmania - donna prende fuoco in sala operatoria e muore una settimana dopo a causa delle ustioni riportate : Ha preso fuoco durante un’operazione chirurgica ed è morta una settimana dopo a causa delle ustioni riportate. È accaduto all’ospedale Floreasca di Bucarest, a causa di un errore dei chirurghi che hanno usato un disinfettante a base di alcol su una donna di 66 anni che doveva essere operata di tumore al pancreas. Durante l’operazione però, i medici hanno usato un bisturi elettrico che, a contatto con l’alcol, ha innescato ...

“Mi fa male la testa”. Stefano - vice cOmandante dei vigili del fuoco - muore a 29 anni : Sgomento e tristezza in tutti i corpi dei vigili del fuoco della provincia di Trento per la morte di Stefano Tabarelli de Fatis vicecomandante dei vigili del fuoco di Baselga del Bondone. Stefano è morto venerdì 13 dicembre alle 15.30 del pomeriggio a soli 29 anni dopo un malore improvviso. Un ragazzo vitale e altruista, che lavorava come macchinista sui treni e nella vita, oltre ai vigili del fuoco, aveva due altre grandi passioni: il ballo e i ...

Russia - cOmandante muore d'infarto mentre pilota l'aereo : necessario l'atterraggio di emergenza : Lavinia Greci L'uomo si sarebbe sentito male poco dopo aver lasciato l'aeroporto di Mosca. Il copilota, che ha preso il controllo del velivolo, ha effettuato la manovra d'emergenza per agevolare i soccorsi, ma per lui non c'è stato più nulla da fare Probabilmente, i passeggeri seduti sui sedili di quell'aeromobile appena decollato non si sarebbero mai aspettati di assistere a un atterraggio di emergenza così repentino. Tuttavia ...

Crolla viadotto a Savona a causa di una frana - cede acquedotto rOmano nel Tarantino. Donna muore nell’Alessandrino : Non da' tregua l'ondata di maltempo che sta flagellando Liguria e Piemonte: i fatti piu' gravi nell'Alessandrino, dove una Donna di 52 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dalle acque del Bormida, e nel savonese, dove e' Crollato un tradotto di un viadotto dell'autostrada A6 a causa di una frana abbattutasi sul manto stradale. E' la stessa Autostrada dei Fiori spa ad informare che il cedimento del tratto di viadotto sulla A6 nel ...

Taranto - muore a 15 anni di leucemia. Alessio ROmanazzi era una promessa del calcio : Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti, da due anni combatteva contro la leucemia. A nove anni aveva perso la madre e da allora viveva in una casa famiglia. Ancora una giovanissima vittima a Taranto: a perdere la vita a causa di una leucemia Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti e da due alle prese con la malattia. Come racconta Repubblica Bari, il giovane aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello gemello aveva ...

Scozia. Muore a 15 anni investita da un’auto che viaggiava contrOmano a folle velocità : Stava attraversando la strada nel piccolo comune di Paisley, vicino a Glasgow in Scozia. Improvvisamente, però, una macchina che sopraggiungeva contromano grande velocità l’ha colpita e investita. Per Robyn Fryar, 15 anni, non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasportato in ospedale, dove poco dopo ha perso la vita. L’auto, una Volkswagen Polo, è stata subito individuata dalla polizia locale. Un uomo di 20 anni è stato ...