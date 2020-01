No Tav, in migliaia in corteo a Torino per l’attivista Nicoletta Dosio, arrestata a 73 anni – Le immagini (Di sabato 11 gennaio 2020) Non si arresta la battaglia dei No Tav che oggi, 11 gennaio, sono scesi in piazza, a Torino, per dire no alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Una manifestazione tutta dedicata a Nicoletta Dosio, uno dei simboli del movimento No Tav, ex insegnante di 73 anni che dal 30 dicembre si trova in carcere dopo essere stata condannata a un anno per un episodio avvenuto durante una protesta del 2012. In quell’occasione un gruppo di manifestanti aveva aperto le sbarre di un casello autostradale della Torino-Bardonecchia. La pasionaria valsusina, in questi anni, ha sempre rifiutato le misure alternative come i domiciliari. si parte e si torna insieme. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f970.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

