Montagna | incidenti sulle piste da sci della Valsesia | interviene l’elisoccorso del 118

Tre incidenti con altrettanti feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni, si sono verificati nelle scorse ore sulle piste da sci della Valsesia (Vercelli). In tutti i casi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. All'Alpe di Mera una ragazza di 17 anni ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all'ospedale di Novara; ad Alagna, in località Pianalunga, una ragazza di 15 anni ha riportato un trauma alla colonna vertebrale ed è stata portata anche lei al Maggiore di Novara; sempre ad Alagna, nei pressi del Passo dei Salati, una donna di 56 anni per cause in corso di accertamento ha riportato alcuni lievi traumi, ed e' stata portata al Ss. Pietro e Paolo di Borgosesia.

