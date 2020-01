Milan, Krunic: «Ibra parla bosniaco, abbiamo lo stesso modo di pensare» (Di sabato 11 gennaio 2020) Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Cagliari-Milan. Le sue parole Poco prima del fischio d’inizio di Cagliari-Milan, Rade Krunic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. IbraHIMOVIC – «E’ un campione, alza il livello dell’allenamento, fino adesso ha aiutato tanto la squadra, lo farà anche nelle prossime partite. Anche suo padre è bosniaco come me, anche lui parla la mia lingua. Mi ha chiesto delle cose, come si vive, della Nazionale. Non è stato in Bosnia da tanto tempo e gli interessa molto. abbiamo un modo di pensare diverso dal resto dell’Europa, anche a lui questo modo di pensare ha aiutato tantissimo». MATCH – «E’ una partita molto difficile per noi, arriviamo dopo tre risultati non buoni, arriviamo un po’ delusi ma consapevoli della nostra qualità e forza, speriamo ... Leggi la notizia su calcionews24

Milan Sampdoria 0-0 LIVE : ammonito Krunic - ospiti pericolosi in contropiede : Allo Stadio San Siro, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Sampdoria : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Mario Labate, inviato a Milan o) – Allo Stadio San Siro di Milan o, Milan e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Sampdoria 0-0 MOVIOLA 3′ Occasione per Krunic – La mezzala viene liberata da ...

Krunic verso l’addio? La posizione del Milan : Il Milan vuole trattenere Krunic almeno fino al termine della stagione: respinte le offerte di club stranieri per gennaio Il Milan non intende privarsi di Rade Krunic durante il mercato invernale. Il centrocampista è stato richiesto da numerosi club esteri, ma la società rossonera ha confermato la propria volontà. Arrivato in estate per espresso desiderio di Marco Giampaolo, Krunic non sta trovando spazio sotto la gestione tecnica di Stefano ...

Milan - Krunic : «Non avete ancora visto il vero me» : Rade Krunic, centrocampista del Milan, avvisa i tifosi e Pioli: il giocatore non è ancora riuscito a dare il 100% in rossonero Intervenuto ai microfoni di Milan TV prima del match col Bologna, Rade Krunic ha parlato del proprio momento in rossonero. Ecco le dichiarazioni del centrocampista ex Empoli poco prima del fischio d’inizio. «Non avete visto ancora il vero Krunic, manca ancora un po’. Con il tempo posso solo migliorare, ma ...

