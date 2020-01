Madeleine McCann è “viva e vegeta” e si troverebbe in Germania. Le rivelazioni di una sensitiva (Di sabato 11 gennaio 2020) Una sensitiva afferma che Madeleine McCann vive con una nuova famiglia in Germania. Stando a quanto affermato dalla “veggente”, i suoi nuovi genitori non hanno la minima idea che si tratti della bambina sparita nel nulla ormai quasi 13 anni fa. Madeleine è scomparsa dall’appartamento per le vacanze della sua famiglia a Praia da Luz, … L'articolo Madeleine McCann è “viva e vegeta” e si troverebbe in Germania. Le rivelazioni di una sensitiva NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

