Livorno, l'ira dei poliziotti: "Noi dobbiamo pagare i rimpatri dei clandestini" (Di sabato 11 gennaio 2020) Luca Sablone Gli agenti chiamati a sborsare i propri soldi: "Hanno pagato le spese di missione per espellere gli stranieri irregolari" Una denuncia pesante quella che arriva da Livorno, dove i poliziotti devono fare i conti con una questione che ha dell'incredibile: "Per la sicurezza dei cittadini livornesi o pagano i poliziotti o gli stranieri irregolari rintracciati restano liberi di circolare sul territorio". La questione è stata sollevata da Angela Bona, che ha fatto notare che "per espellere gli stranieri irregolari i poliziotti hanno pagato di tasca loro le spese di missione". Anche se il Ministero degli Interni "deve corrispondere agli agenti un anticipo", alla fine di ogni anno "non ci sono i soldi perché il bilancio viene chiuso intorno a Natale". Il segretario generale provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp), tra rabbia e incredulità, ... Leggi la notizia su ilgiornale

