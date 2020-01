LIVE Sport | DIRETTA 11 gennaio | Garozzo e Mancini secondi nella scherma | infortunio per

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Garozzo e Mancini secondi nella scherma - trauma distorsivo per Moelgg : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi dell’11 gennaio: orari e programma 19.10 SCI ALPINO – La risonanza magnetica ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro per Manfred Moelgg, caduto oggi durante la seconda manche del gigante di Adelboden. Questa sera il 37enne sarà rivalutato dall’equipe medica della Fisi per determinare le conseguenze dell’accaduto. 19.05 VOLLEY ...

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : grande Italia negli sport invernali - Spagna-Serbia la finale dell'ATP Cup : 15.45 SPEED SKATING – Spettacolare podio di Francesca Lollobrigida agli Europei, bronzo sui 3000 metri! 15.35 SLITTINO – Dominik Fischnaller è eccellente secondo in Coppa del Mondo ad Altenberg. 15.10 SCI DI FONDO – Federico Pellegrino eliminato ai quarti di finale della sprint

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : Nicol Delago terza ad Alternmarkt! Spagna-Serbia la finale dell'ATP Cup : 13.20 SCI ALPINO – Nicol Delago eccellente terza nella discesa di Altenmarkt vinta dalla svizzera Corine Suter, Sofia Goggia quarta. 13.20 BOB – Laure Nolte ha vinto a La Plagne, primo sigillo personale in Coppa del Mondo.

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : De Aliprandini in testa ad Adelboden - Italia-Corea di tennis a Cagliari : 12.40 SCI FREESTYLE – Il canadese Hendrickson e la francese Ledeux hanno vinto la gara di slopestyle andata in scena a Font Romeu valida per la Coppa del Mondo. 12.10 SLITTINO – Steu e Keller hanno vinto la gara di doppio ad Altenber battendo Eggert/Benecken. Gli azzurri Rieder e

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : tutte le notizie in tempo reale di un sabato di fuoco. Massimo Zanetti : "Nibali vincerà" : 10.32 CICLISMO – In una lunga intervista a "La Gazzetta dello Sport" si racconta Massimo Zanetti, patron della Segafredo, uno dei due main sponsor, assieme alla Trek, della nuova squadra di Vincenzo Nibali. L'imprenditore del caffè ha raccontato alla Rosea di come abbia corteggiato a lungo il messinese.

LIVE Sport - DIRETTA 11 gennaio : tutte le notizie in tempo reale di un sabato di fuoco. I risultati di ATP Cup ed NBA : 08.42 TENNIS – La Serbia è la prima finalista dell'ATP Cup 2020 di tennis: a Sydney, in Australia, i balcanici si sono imposti sulla Russia già al termine dei due singolari. Hanno vinto infatti sia Dusan Lajovic, nella sfida dedicata ai numeri due contro Karen Khachanov, sia Novak Djokovic, nel match riservato ai numeri

