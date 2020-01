LIVE Serbia-Russia 1-0 | Atp Cup 2020 in DIRETTA | Lajovic-Khachanov 7-5 7-6 | il serbo

LIVE Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 6-5 - il serbo conquista il tie-break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 LAJOVIC A VOLO CON IL DIRITTO! PAZZESCO! 6-6 SI VOLA AL tie-break! 40-15 Con violenza, Khachanov, piazza il diritto in diagonale. 30-15 Doppio fallo sponda russa… 30-0 Schiaccia Khachanov ma che recupera aveva fatto il serbo?! Lob a volo… 15-0 Fuori di poco il recupero di Lajovic sporcato dal nastro. 6-5 Lajovic si ripete: tie-break confermato. Altro set conquistato? 40-15 CHE ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 5-4 - fasi finale del set! : 15-15 Bravissimo Lajovic che tira una bordata di diritto. 5-5 Si torna sulla situazione di partita del primo set. 40-0 INCREDIBILE! Khachanov si difende dall'offensiva di Lajovic anche con due lob che non vengono sfruttati. 15-0 Comincia con il piede giusto Khachanov al servizio. 5-4 Lajovic vuole la vittoria in due set: si va al cambio campo. 40-30 Lunghissima la risposta di di ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 4-3 - equilibrio a Sydney! : 4-3 Attacca centrale Lajovic e nuovi problemi del futuro tra i loro. 40-30 Khachanov prova la risposta di diritto DIRETTA. 30-30 Difesa estrema del serbo ma alla fine deve arrendersi alle bordate del russo. 30-15 Diritto a volo vincente di Lajovic in uscita dal servizio. 15-15 Primo doppio fallo per Lajovic. 3-3 Khachanov non ci sta! Il russo continua a spingere per restare nel match. 40-15 Ancora ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 3-2 - equilibrio a Sydney! : 30-15 Servizio vincente del russo. 15-15 Grande giocata di Khachanov che chiama a rete l'avversario e lo supera con un lob a volo. 3-2 Non trema Lajovic, ancora avanti nel punteggio. 40-30 Ace del serbo.. 15-30 Errore di Lajovic in fase di avanzamento con il diritto. 15-15 CHE SCAMBIOO!!!! CHE SPETTACOLO! Khachanov costretto a fare il più punto più volte. 2-2 Si carica Khachanov, si carica la ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 1-0 - il serbo vince il primo set! : 40-0 Come sta giocando il serbo! Altra rifinitura con il rovescio e linee disegnate di nuovo. 15-0 Metà riga colpita da Lajovic con il diritto profondo. 1-1 Gioca con cattiveria agonistica Khachanov: diritto lungolinea. 30-30 Guadagna campo il serbo con il rovescio: parità. 30-0 Si spinge in corridoio la soluzione di diritto di Lajovic. 15-0 Diritto angolato e chiusura a rete per il russo. 1-0 ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 7-5 - il serbo vince il primo set! : 30-30 Troppo discontinuo il russo: in controllo dello scambio Lajovic. 15-30 Servizio e diritto per il serbo. 0-30 Comincia fortissimo Khachanov: diritto in spina al massimo. INIZIO SECONDO SET 02.09 primo set della prima semifinale di Atp Cup 2020 ormai in archivio: dominio di Lajovic che dava l'idea di poter vincere sin da subito, concludendosi con la racchetta rotta del russo. FINE primo ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 6-5 - tie-break assicurato! : 15-15 Ancora un grande scambio! Lajovic domina il russo, che poi riesce a trovare il giusto contropiede. 0-15 Larga la soluzione di diritto del russo. 6-5 Nulla di fatto: Serbia in vantaggio con tie-break delicato e assicurato. 40-30 Splendido schema del russo! Khachanov fa un gran recupero e poi piazza la smorzata. 40-15 Lajovic sbaglia lato con il rovescio ma alla fine chiude con lo smash. 15-15 ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 5-4 - equilibrio a Sydney! : 0-15 Esce alla distanza il russo durante lo scambio. 5-5 No problem per il russo: equilibrio nelle fasi calde del set. 40-15 Punto diretto al servizio per lui. 30-15 Scappa via il diritto del russo. 30-0 Parata del russo sottorete dopo una pregevole demi-volée di rovescio. 15-0 Molto offensivi i due giocatori oggi: Khachanov aggredisce con il diritto Lajovic e poi trova la smorzata vincente. 5-4 ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 4-3 - equilibrio a Sydney! : 4-3 Il serbo spinge ancora e conserva il servizio. 40-30 Khachanov prova ad ottenere la palla break ma il serbo si difende bene. 30-30 Ma il serbo non ci sta: ottimo diritto tirato su. 15-30 Prova ancora a spingere Lajovic! Diritto in corridoio. 15-15 Khachanov comincia a muovere l'avversario: Lajovic fa il possibile con il rovescio per poi arrendersi. 15-0 Risposta lunga di poco ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 3-2 - inizio rapido a Sydney! : 15-15 Ottimo rovescio lungolinea in accelerazione del russo. 0-15 Bravissimo Lajovic che prende coraggio in risposta per mandare lontano dal campo il russo e chiudere di rovescio. 3-2 Si gioca veramente poco sin qui: primo gioco a zero. 40-0 Rovescio in accelerazione imprendibile da parte di Lajovic: ottimo recupero. 15-0 Esce bene dal servizio Lajovic che manovra alla grande con il diritto. 2-2 Con ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov 1-0 - comincia la prima semifinale a Sydney! : 15-0 Diritto lungo in risposta per Lajovic. 1-0 Nessun problema per la Serbia in avvio. 40-15 Inside-out di Lajovic: buon inizio. 30-15 Gran cambio di lungolinea di Khachanov dopo la diagonale di rovescio. 30-0 Servizio e diritto del serbo. 15-0 Scappa via il diritto del russo: scambio subito duro. 0-0 SI comincia! Batte Lajovic nella prima semifinale! INIZIO PRIMO SET 01.12 Il #34 al mondo, ...

Serbia-Russia 0-0 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lajovic-Khachanov - comincia la prima semifinale a Sydney! : 01.10 Dusan Lajovic e Karen Khachanov cominciano il riscaldamento! 01.08 Suonano gli inni in Australia! 01.05 Squadre in campo a Sydney! 01.04 La Russia invece, vide arrestare la propria corsa soltanto contro il Canada in semifinale, per 2-1 nel doppio decisivo. I russi si erano classificati al secondo posto nel girone B, come miglior seconda del torneo, dopo il 3-0 alla Croazia e perdendo 2-1 dalla ...

Serbia-Russia - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Djokovic-Medvedev - semifinale da brivido! : ATP Cup 2020: Spagna-Belgio 2-1, iberici in semifinale grazie al doppio– Semifinali Atp Cup 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo– Russia-Serbia, semifinale Atp Cup 2020: orario d'inizio, programma, tv e streaming Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima semifinale dell'ATP Cup 2020. A Sydney (Australia), si affrontano Serbia e Russia per accedere in finale ...

Sport - DIRETTA 10 gennaio : Alonso sesto alla Dakar - Spagna e Serbia in finale alla ATP. Fourcade mattatore a Oberhof : BIATHLON – Vince il francese Martin Fourcade la 10 km sprint di Oberhof (Germania), prova della Coppa del Mondo 2019-2020. Lontani gli azzurri. BIATHLON – Non arriva un altro podio per l'Italia del biathlon impegnata in IBU Cup: a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, nella 15 km short individual maschile successo norvegese con Endre Stroemsheim che va a ...