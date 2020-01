LIVE Germania-Olanda 3-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: Orange incredibilmente eliminate, Orthmann e Lippmann sugli scudi! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Germania-Olanda 3-0 19:01 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:58 Difficilmente ci si poteva aspettare un risultato di questo tipo, l’Olanda e Caprara non hanno capito veramente niente questa sera. Le Orange hanno avuto un’infinità di alti e bassi e, nonostante il grande roster a disposizione, questa sera nessuna giocatrice ha avuto il sangue freddo necessario per portarla a casa. La Germania, con una super Orthmann ed un’ottima Lippmann approda ad una finale che alla vigilia sembrava impossibile. Adesso non resta altro che scoprire quale sarà, tra Turchia e Polonia, la squadra che domani sfiderà le tedesche per Tokyo. 25-23 Attacco vincente di Lippmann da posto due. L’Olanda E’ FUORI DALLE OLIMPIADI! 24-22 Non ... Leggi la notizia su oasport

