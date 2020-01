Le nuove e belle architetture dell’Antartide (Di sabato 11 gennaio 2020) In uno dei posti meno ospitali del mondo è cambiato il modo di progettare e costruire le basi per la ricerca scientifica Leggi la notizia su ilpost

_bisbetica : Possiamo rendere di nuove socialmente accettabile vestirsi come nella belle epoque? grazie mille - labarbieramarie : In attesa di tornare a lavorare, appena starò meglio, mi distraggo un po' guardando le nuove tendenze 2020. Sì può… - _Facezia_ : @Edoenonsolo Non volevo sminuire il GENIO ASSOLUTO di Caravaggio, constatavo che l'arte evolve e ancora ai giorni n… -