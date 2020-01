La Germania si ribella all’Europa: Bce un rischio per la democrazia (Di sabato 11 gennaio 2020) La Germania si ribella al funzionamento dell’Unione Europea. Un giudice della Consulta tedesca, Peter Huber, si è lamentato in un documento pubblicato al termine della Legal Conference per l’eccessivo potere maturato dalla Banca Centrale Europea (Bce). L’organo avrebbe ormai maturato una “visione illimitata” del mandato e per questo motivo metterebbe a rischio la tenuta della democrazia, tanto a Berlino e dintorni come nel resto del continente. Ma non è finita qui perché nell’affondo del giudice – come sottolinea il quotidiano Milano Finanza – a influire negativamente sulla tenuta democratica sarebbero anche le circa cinquanta autorità indipendenti e agenzie che presserebbero in vario modo i Paesi membri dell’Ue. Nel caso della Germania, Huber sottolinea il rapporto controverso tra la normativa europea e i requisiti cosiddetti di “legittimazione ... Leggi la notizia su it.insideover

