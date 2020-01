La figlia della Boccassini condannata a 9 mesi per omicidio stradale (Di sabato 11 gennaio 2020) Luca Sablone L'ira del figlio della vittima: "Non fu eseguito nessuno controllo sull'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, ma indietro non si può tornare" Si è conclusa - a distanza di oltre un anno - la drammatica vicenda che ha visto come protagonista Alice Nobili: patteggiamento a 9 mesi di reclusione per omicidio stradale più un risarcimento in denaro, di cui non è noto l'ammontare a causa della presenza di una clausola di riservatezza siglata tra le parti, destinato ai familiari della vittima. La figlia dei noti magistrati milanesi Ilda Boccassini e Alberto Nobili, la sera del 3 ottobre 2018 era a bordo di uno scooter in viale Montenero a Milano e aveva investito Luca Voltolin mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il medico infettivologo di 61 anni, inizialmente ricoverato in codice giallo al pronto soccorso per la ferita alla testa riportata cadendo ... Leggi la notizia su ilgiornale

