“La Boeing ha nascosto i difetti del 737Max”. Multa milionaria (Di sabato 11 gennaio 2020) La Federal Aviation Administration (Faa) ha annunciato una nuova Multa di 5,4 milioni di dollari contro la Boeing. Nuova tegola sul colosso mondiale. La Boeing non trova pace ed ora è anche accusata di aver mentito all’agenzia del Dipartimento dei trasporti Usa sulle componenti difettose delle ali del gigante 737Max. La Federal Aviation Administration (Faa) … L'articolo “La Boeing ha nascosto i difetti del 737Max”. Multa milionaria proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

