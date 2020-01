Joaquin Phoenix, l’attore di Joker arrestato a Washington durante una manifestazione sul clima – FOTO (Di sabato 11 gennaio 2020) Joaquin Phoenix è stato arrestato. Il Joker è finito in galera sul serio. l’attore, fresco di Golden Globe e in corsa per gli Oscar, stava partecipando a Washington a una manifestazione sul cambiamento climatico. Con lui erano presenti Jane Fonda (arrestata già diverse volte), Susan Sarandon e Martin Sheen, anche lui arrestato. Le immagini di Phoenix con lunga coda di capelli, vestito di nero, occhiali neri e scarpe da tennis bianche, mentre viene arrestato dagli agenti, stanno facendo il giro del mondo. Come si legge sulla Cnn, durante l’evento Fire Drill Fridays, iniziativa settimanale (dura da 14 settimane) lanciata da Jane Fonda, sono state fermate 147 persone. La protesta di questa settimana si è concentrata sulle principali banche e investitori che finanziano l’espansione dell’industria dei combustibili fossili. Phoenix, prendendo la parola dal palco, ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

