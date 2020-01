In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Gennaio: Che succede nel M5S dopo Di Maio (Dibba lo elogia) (Di sabato 11 gennaio 2020) Day after Di Maio smentisce, ma tutti nei 5S parlano del suo addio Lo staff del ministro definisce “surreale” l’idea che il capo sia pronto a lasciare, ma se n’è discusso pure tra i big 5 Stelle giovedì sera di @lucadecarolis L’onore delle armi di Marco Travaglio Non sappiamo se Luigi Di Maio terrà ferma la decisione di lasciare già nei prossimi giorni la carica di capo politico del Movimento 5Stelle. Quel che sappiamo, al momento, è ciò che abbiamo scritto ieri dopo aver verificato la notizia con varie fonti: e cioè che ha comunicato a pochi fedelissimi l’intenzione di dimettersi prima … Pareri 5 Stelle. È giusto che Di Maio lasci la guida? Antonio Padellaro L’addio non fermerà il declino e può accelerare l’implosione Luigi Di Maio è stato il capo politico 5stelle che ha stravinto le elezioni politiche del marzo 2018. Che ha dato a un tale consenso la forma e la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

