Il Cantante Mascherato, che gaffe! Gelo in studio e pubblico inferocito: “Milly Carlucci era nera” (Di sabato 11 gennaio 2020) Un’ottima partenza per Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci. Nella sfida degli ascolti di venerdì 10 gennaio è stato proprio il programma in onda su Rai1 ad aggiudicarsi la vittoria. Con buona pace di Alfonso Signorini e del suo Grande Fratello Vip, che anche mercoledì scorso, nella puntata d’esordio, non era stato il più seguito della serata ed era stato battuto dalla replica del film Heidi. A vincere è stato proprio Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che ha conquistato ben 4.437.000 spettatori con il 20,9% di share. ‘Solo’ il secondo posto per il Grande Fratello Vip 4 di Signorini che ha raccolto davanti allo schermo 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share. Grande successo, dunque, per la prima puntata dell’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - Raiofficialnews : Otto concorrenti famosi mascherati, un nuovo talent game show: #IlCantanteMascherato, da STASERA su @RaiUno e… -