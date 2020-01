Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis conferma il flirt con Andrea Denver (Di sabato 11 gennaio 2020) Elisa De Panicis e Andrea Denver? A quanto pare, più che un semplice flirt. I due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4, prima di abitare sotto lo stesso tetto, avrebbero avuto modo di conoscersi in maniera molto profonda. Già durante la puntata in prima serata di ieri, quando l'ex concorrente di Supervivientes ha varcato la Porta Rossa e si è unita al resto dei concorrenti, si era sollevata la voce di un probabile rapporto piuttosto intenso fra i due.Come riportato da Isa e Chia, nelle ore successive Elisa De Panicis ha rivelato a Paolo Ciavarro i dettagli del rapporto con il fotomodello, che si è sviluppata tra l'Italia e gli Stati Uniti: Si parla di San Valentino di due anni fa. Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis dopo che ci eravamo sentiti. Io non accetto, era San Valentino, “che ca**o ci facciamo io e te?, Giulia De Lellis e coso stavano pure insieme! “No ... Leggi la notizia su blogo

