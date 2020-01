Firenze, suore a rischio sfratto si “barricano” nel convento (con l’aiuto della gente del paese) (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel monastero della Santissima Annunziata delle domenicane di clausura di Marradi (Firenze) sono rimaste in quattro, tre suore e una novizia, tutte intenzionate a non lasciare la loro casa. A “difenderle” una parte degli abitanti del paese, tra cui Paolo Bassetti, ex sindaco e cugino del presidente della Cei. Leggi la notizia su fanpage

