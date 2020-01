Conferenza stampa Juric: «Servono tre o quattro giocatori. Sul Genoa…» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa Juric: le parole del tecnico gialloblù in vista dell’importante match di campionato contro il Genoa Ivan Juric ha presentato in Conferenza stampa la sfida che domani attende il suo Hellas Verona contro il Genoa. Queste le parole del tecnico croato riportate da Tuttomercatoweb. MERCATO – «giocatori in uscita? Mi sembra di conoscere bene i ragazzi dopo cinque o sei mesi, non credo possa influire anche inconsciamente. Poi è normale che quando i ragazzi hanno l’opportunità di andare in alto non sono al 100%, ma non mi hanno dato segnali preoccupanti». MERCATO IN ENTRATA – «Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L’altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili». GENOA – «Sono concentrato su di noi, perché la squadra faccia bene. Loro hanno buoni giocatori, hanno ... Leggi la notizia su calcionews24

