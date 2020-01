Conferenza stampa Deiola: «Darò il massimo per questa maglia» (Di sabato 11 gennaio 2020) Conferenza stampa di presentazione per Alessandro Deiola che ieri è diventato un nuovo giocatore del Lecce Alessandro Deiola si è presentato come nuovo giocatore del Lecce in Conferenza stampa. Queste le parole del difensore, riportate da Tuttomercatoweb. LASCIARE CAGLIARI – «Per noi sardi lasciare casa è sempre una cosa molto difficile. Però per questo sport mi sento pronto a fare un passo del genere. L’ho fatto anche per andare a Parma, dove ho vissuto una grandissima esperienza. Ora sono pronto a dare il massimo per questa squadra». FORMA FISICA – «Io sono pronto, sto bene. Con il Cagliari quest’anno non ho saltato un allenamento». LECCE – «Voglio mettermi in mostra, dalla salvezza della squadra passa anche un treno importante per la mia carriera. Devo trasformare la mia rabbia per aver giocato poco in positività» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

