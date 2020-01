Calendario Sport Invernali oggi (11 gennaio): orari, programma e tv di tutte le gare. Sci alpino, fondo, biathlon e tanto altro (Di sabato 11 gennaio 2020) oggi, sabato 11 gennaio, sarà ancora una volta una ricca giornata dedicata agli Sport Invernali: lo sci alpino fa tappa in Svizzera con gli uomini ed in Austria con le donne, mentre lo sci di fondo va in Germania, a Dresda. Il salto con gli sci è a Sapporo con le donne ed in Val di Fiemme con gli uomini, infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale, bob e slittino artificiale. programma Sport Invernali 11 gennaio 08.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Sapporo HS137 femminile – EuroSport Player 09.25 Slittino artificiale – Coppa del Mondo Altenberg: doppio – www.fil-luge.org 09.30 Slittino naturale – Coppa del Mondo Val Passiria: singolo maschile – www.fil-luge.org 10.00 Bob artificiale, Coppa del Mondo La Plagne: bob a due maschile – www.ibsf.org 10.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme Gundersen HS104 ... Leggi la notizia su oasport

