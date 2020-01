24 ore per convincere Haftar (Di sabato 11 gennaio 2020) A meno di 24 ore dalla scadenza per il cessate-il-fuoco in Libia, chiesto dal presidente russo Putin e il turco Erdogan entro la mezzanotte di domani, Giuseppe Conte riesce a riparare l’incidente diplomatico con il capo del governo di Tripoli Fayez al Serraj. Il premier italiano gli dedica tre ore a Palazzo Chigi, lo stesso tempo dedicato l’8 gennaio scorso al generale della Cirenaica Khalifa Haftar, il rivale di al Sarraj che ancora non depone le armi. La diplomazia tra Italia, Europa e Tripoli fa un passo avanti. Ma la guerra in Libia continua a parlare il suo linguaggio, per via di Haftar che “attacca”, come ribadisce il premier di Tripoli nel colloquio con Conte. Sulla Libia il capo del governo sente anche Emmanuel Macron al telefono.Sarraj entra a Palazzo Chigi intorno alle 14. Il colloquio con Conte finisce intorno alle 17. Ben tre ore di confronto che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

