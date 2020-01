Sulle autostrade italiane ci sono 200 tunnel a rischio. 150 sono di pertinenza di Aspi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il 7 novembre scorso, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, organo tecnico del Mit, scrisse alla direzione generale del Mit, ad autostrade, ai Vigili del Fuoco e ai Provveditorati alle Opere Pubbliche di tutta Italia. Nella lettera, il cui contenuto è oggi sui quotidiani, indicava 200 gallerie “fuorilegge” sulla nostra rete autostradale. Di queste, 105 sono sulla porzione di rete in concessione ad autostrade, 90 sono di pertinenza di altre società. tunnel non a norma Pericoli di incidenti e crolli in tutti i tunnel, lunghi oltre 500 metri. I difetti? Risultano privi di impermeabilizzazione e quindi soggetti a infiltrazioni d’acqua, ma anche senza adeguati sistemi di sicurezza, di corsie di emergenza e vie di fuga. Non c’è videosorveglianza e neppure sensori di rilevamento dei fumi e sistemi di allarme antincendio. Nessuna luce di guida in caso di evacuazione e ... Leggi la notizia su ilnapolista

