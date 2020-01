Sorry we missed you, di Ken Loach (Di venerdì 10 gennaio 2020) Bene, anzi male, malissimo, Ken Loach ci ha rifilato un altro bel pugno nello stomaco: ci avverte, monita su quali pericoli corre la società occidentale sviluppata evoluta veloce produttiva, o in quale tragedia già si trova. Eppure ci serviamo dei working poors per farci portare a casa ogni oggetto che possiamo comprare via internet, qualcuno a sue spese provvederà a recapitarcelo a casa in men che non si dica. Già all'inizio del film si svolge l'intervista al circa 40enne Ricky (...) - Cinema / Cinema, Film, Ken Loach Leggi la notizia su feedproxy.google

laGigogin : Un giorno di pioggia a New York L'Ufficiale e la Spia Pinocchio La Dea Fortuna Sorry we missed you Hammamet Sei… - Mar_Tre60 : 'SI esce commossi e indignati dalla proiezione di Sorry We Missed You, un film che, come tutte le opere di Ken Loac… - PascalinoMiele : @t_i_k_o_ Sarebbe 'Sorry we missed you' senza 'are'. ?? -