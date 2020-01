Sicilia, sequestrati 3 traghetti e 3,5 milioni di euro alla Caronte: “Carenze per le persone a ridotta mobilità e contributi pubblici indebiti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La società di navigazione Caronte e Tourist avrebbe ricevuto contributi pubblici indebiti fra il 2016 e il 2019 per oltre 3,5 milioni di euro. Questa l’accusa della Procura di Messina, le cui indagini, coordinate dal procuratore Maurizio De Lucia, hanno portato al sequestro di tre traghetti della società armatrice e di beni per appunto 3,5 milioni. Le imbarcazioni “Pace”, “Ulisse” e “Caronte” presenterebbero gravi carenze tecniche e strutturali che non garantirebbero la sicurezza nel trasporto delle persone a mobilità ridotta. L’inchiesta ruota attorno alla gara con cui la Navigazione Generale Italiana (Ngi), società poi fusa alla “Caronte e Tourist Isole Minori” nel 2017, si era aggiudicata nel 2015 il lotto Trapani-Isole Egadi per il servizio di collegamento marittimo tra la Sicilia e le isole minori. Il valore del lotto era ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

marino29b : RT @GDF: #Palermo operazione “In alto mare”: #truffa e #frode in pubbliche forniture ai danni della Regione #Sicilia. Sequestrati 3 traghet… - ALisimberti : RT @GDF: #Palermo operazione “In alto mare”: #truffa e #frode in pubbliche forniture ai danni della Regione #Sicilia. Sequestrati 3 traghet… - TutteLeNotizie : Sicilia, sequestrati 3 traghetti e 3,5 milioni di euro alla Caronte: “Carenze per le… -