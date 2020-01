Sheffield United-West Ham: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sheffield United-West Ham: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo stadio Bramall Lane di Sheffield, venerdì 10 gennaio alle ore 21:00, scenderanno in campo Sheffield United e West Ham United. Il match sarà valido per la 22esima giornata di Premier League. Lo Sheffield United al momento occupa l’ottava posizione in classifica con 29 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro la capolista Liverpool per 2-0. Una grande stagione fin qui per le Blades, che hanno un’altra chance per avvicinarsi alla salvezza. Il West Ham si trova invece in sedicesima posizione con 22 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Bournemouth per 4-0. Il cambio allenatore sembra aver galvanizzato gli Hammers, ancora però troppo in basso in graduatoria rispetto ai pronostici di inizio stagione. La classifica della Premier League La storia ... Leggi la notizia su termometropolitico

