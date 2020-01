Scomparsa di Samira El Attar, in Marocco il marito ha una seconda famiglia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un figlio che porta il suo cognome e altri due non riconosciuti. È la ‘seconda’ famiglia di Mohamed Barbri in Marocco, dove da indiscrezioni sembra che il marito di Samira El Attar, si sia diretto durante quella che possiamo chiamare la sua fuga dall’Italia, lo scorso 1 gennaio. Su di lui pende un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere per la Scomparsa della moglie da Stanghella. Un figlio che porta il suo cognome e altri due non riconosciuti. È la ‘seconda’ famiglia di Mohamed Barbri in Marocco, dove da indiscrezioni sembra che il marito di Samira El Attar, si sia diretto durante quella che possiamo chiamare la sua fuga dall’Italia, lo scorso 1° gennaio. A Casablanca, infatti, come rivelato dal programma di Rai Uno, ‘Storie Italiane’, Barbri avrebbe tre figli e un’ex moglie dai quali potrebbe essersi diretto. L’uomo, su cui pende ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

