Scandalo Uomini e Donne, spunta la confessione: ‘Gemiti nel bagno, è stato beccato così’. Batosta per Gemma Galgani (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gemma Galgani protagonista del Trono over di Uomini e Donne In questi anni di programmazione del Trono over di Uomini e Donne, I telespettatori hanno avuto modo di vedere tanto trash. Infatti Gemma Galgani è stata la preda preferita di Tina Cipollari che più volte le ha fatto dei gavettoni. Ma anche la dama torinese ha dato del duo, ad esempio la scorsa stagione quando è rimasta praticamente in mutande durante una sfilata sulla passerella. Ma stando ad alcune anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, sarebbero saltati fuori dei dettagli alquanto imbarazzanti. Rumori e Gemiti imbarazzanti in bagno Gemma Galgani, prima di liquidare definitivamente Juan Luis Ciano ha reso noto dei particolari sulla notte trascorsa insieme in un hotel di Torino. Sembra che il dentista napoletano durante la nottata avrebbe avuto dei problemi di stomaco tanto che dal bagno si sentivano degli strani ... Leggi la notizia su kontrokultura

