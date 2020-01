Rosa Perrotta risponde male ad una fan perché fa un complimento a Pietro – VIDEO (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rosa Perrotta si scaglia contro una fan dopo che ha fatto un complimento a Pietro Tartaglione, ecco come ha risposto l’ex tronista Si torna a parlare di Rosa Perrotta, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne. Sono passati poco più di due anni dalla … L'articolo Rosa Perrotta risponde male ad una fan perché fa un complimento a Pietro – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

BLOOMZEER : @trash_italiano Sbaglio o Rosa Perrotta è un po’ nervosetta? É possibile che la causa sia il postumo della sua grav… - trash_italiano : Rosa Perrotta sbotta contro una fan: 'tuo marito farà Cornuto di cognome' - carmenaloe : RT @BITCHYFit: Rosa Perrotta risponde male ad una fan colpevole di aver fatto un complimento a Pietro Tartaglione | BitchyF -